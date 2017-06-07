Во время сплава по алтайской реке перевернулся рафт с девятью туристаим

БАРНАУЛ, 7 июн — РИА Новости. Рафт с девятью туристами накануне вечером перевернулся во время сплава по реке Катунь, три человека выбрались на берег самостоятельно, остальных унесло течением, но им удалось спастись, сообщает в среду ГУМЧС по Республике Алтай.

По данным ведомства, ЧП произошло в районе Манжерока, спасателям местные жители о произошедшем сообщили в 19.25. Сразу же начались поисковые работы, были привлечены спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда и пожарно-спасательного гарнизона.

"Туристы самостоятельно выбирались на берега реки в разных местах на значительном расстоянии от места происшествия. Спасатели искали людей и собирали их в одном месте. Поисковые работы были прекращены в 22.40 после того, как спасатели доставили на туристическую базу группу из семи туристов и двух инструкторов", — говорится в сообщении.

В ледяной воде туристы проплыли несколько километров. Состояние здоровья у всех удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.