В Вологде проверяют данные о выпавшей из движущегося автобуса женщине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщениям СМИ о том, что в Вологде женщина выпала из автобуса во время движения и получила сотрясение мозга и ушибы, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

Инцидент произошел 6 июня на Пошехонском шоссе в Вологде.

"Следственным отделом по городу Вологда регионального управления Следственного комитета начата доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о том, что 6 июня 2017 года на Пошехонском шоссе в Вологде из пассажирского автобуса на ходу выпала 55-летняя пассажирка, получив сотрясение головного мозга и ушибы", — говорится в сообщении.

Следствие проверяет информацию об обстоятельствах происшествия и порядок соблюдения условий оказания гражданам услуг, безопасных для их жизни и здоровья.