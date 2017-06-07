Житель Воронежа, избивший стулом фельдшера, пойдет под суд

ВОРОНЕЖ, 7 июн — РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Воронежской области предстанет перед судом за избиение стулом фельдшера в здании скорой помощи, сообщила в среду прокуратура региона.

Инцидент произошел вечером 18 февраля 2017 года в Воробьевском районе области.

"Иван Овчаренко, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в помещение приемного отделения скорой медицинской помощи Воробьевской районной больницы. Там он беспричинно, из хулиганских побуждений… нанес фельдшеру скорой медицинской помощи несколько ударов по телу руками и ногами, а также стоящим в кабинете металлическим стулом", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, во время избиения молодой человек угрожал пострадавшему убийством. Угрозы, как отмечает надзорное ведомство, потерпевший воспринял реально, ввиду "агрессивного неадекватного поведения нападавшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и пытавшегося нанести удар стулом по голове".

В отношении Овчаренко было возбуждено дело по статьям "побои из хулиганских побуждений" и "угроза убийством". Санкция данных статей предусматривает до 2 лет лишения свободы. Свою вину молодой человек признал полностью. Ранее он, по данным прокуратуры, был судим за оскорбление представителя власти.

"Прокурор Воробьевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего Ивана Овчаренко… Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в мировой суд", — информирует надзорное ведомство.