СК назвал основную версию крушения вертолета Ми-2 на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 7 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи в качестве основной версии крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае рассматривают ошибку пилота, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Вертолет Ми-2 в среду потерпел крушение в Ставропольском крае во время сельхозработ, пострадал пилот. По информации источника в экстренных службах, причиной падения стало столкновение с линией электропередачи. Кроме этого, по данным источника в правоохранительных органах, во время полета у вертолета отказал один из двигателей и он начал терять высоту. Следователи начали проверку.

"В настоящее время основной версией падения вертолета рассматривается ошибка пилота, как установлено, при проведении авиахимработ и осуществлении маневра вертолет зацепился за высоковольтные линии электропередачи и рухнул на землю", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате вертолет получил повреждения и был частично разрушен. Пилот, как отметили в СК, получил тупую травму живота.

"Идут проверочные мероприятия, направленные на установление очевидцев и всех обстоятельств произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в ведомстве.