В Сургуте мужчина, угрожая ножом, пытался добиться выплаты зарплаты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июн — РИА Новости. Мужчина в Сургуте пытался добиться выплаты зарплаты, угрожая ножом сотруднику организации, сообщили РИА Новости в управлении МВД по ХМАО.
Уточняется, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета. Переговоры с мужчиной вел лично начальник городского управления МВД Александр Ерохов.
''В настоящее время при силовой операции, которую провели сотрудники Росгвардии, данный гражданин задержан. Пострадавших нет'', — отметили в УМВД, добавив, что сейчас мужчина находится в отделении полиции, правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.