В Петербурге арестовали серийного насильника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в серии изнасилований, одно из которых было совершено 15 лет назад, арестован в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Обвиняемый 15 сентября 2016 года в Полежаевском парке жестоко избил местную жительницу, после чего, угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера… Удалось установить причастность злоумышленника к ряду аналогичных преступлений, в том числе и на территории другого региона. Результаты генетической экспертизы, проведенной по следам, обнаруженным на одежде потерпевшей и других предметах, помогли доказать факты еще двух преступлений в отношении женщин, причем одно из них было совершено почти 15 лет назад", — сказано в сообщении.

Также следователи СК России в Республике Коми установили, что этот же злоумышленник 13 июня 2016 года в Сыктывкаре изнасиловал местную жительницу.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.