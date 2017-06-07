В Хакасии скончался мальчик, на которого напали стаффордширские терьеры

КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. Мальчик, на которого напали стаффордширские терьеры в Хакасии, в результате полученных ранений скончался в реанимации, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК республики Светлана Павина.

По данным СУСК региона, 3 июня во дворе дома по улице Домрачеева деревни Кайбалы Алтайского района две собаки породы стаффордширский терьер, выбравшись из вольера, напали на мальчика. Ребенок был госпитализирован в реанимацию с множественными укушенными ранами лица и тела, пневмотораксом, открытым переломом левой лопатки. В среду в минздраве республики сообщили, что состояние мальчика ухудшилось.

"Ребенок скончался в реанимации", — сказала собеседница агентства.

По версии следствия, мать ребенка и ее сожитель подрабатывали у мужчины и жили вместе с ребенком на территории его частного дома. Третьего июня собаки, находящиеся в вольере во дворе, выбрались из него и напали ребенка. Мать мальчика и ее сожитель попытались отогнать собак, однако загнать животных в вольер смог только хозяин. Было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".