Директор школы в Коми, где зарезали подростка, получила два года условно

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Директор школы в Коми получила 2 года условно после того, как двое подростков убили сверстника в драке, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что 3 февраля после занятий в школе 12-летний учащийся не вернулся домой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело мальчика и установлены подростки, причастные к его гибели. Ими оказались два его сверстника. Отмечается, что директор, знавшая о конфликте подростков, не обеспечила надлежащей профилактической работы с ними и не предприняла должных мер по урегулированию конфликта.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору средней общеобразовательной школы №43 Воркуты Людмиле Муриной. Она признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека… Приговором суда Муриной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, она лишена права занимать определенные должности сроком на 2 года", — говорится в сообщении.

По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой 12-летний нападавший нанес школьнику многочисленные удары ножом, от полученных телесных повреждений он скончался на месте. После этого нападавшие закопали тело мальчика в снегу, где оно и было обнаружено. Также в мае 2017 года отмечалось, что следственные органы прекратили уголовное дело, возбужденное в отношении двух подростков после убийства ими в драке сверстника.