В Ростове двух членов "Джебхат ан-Нусры"* приговорили к тюремному сроку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 8 и 9 годам колонии общего режима двух жителей Дагестана за участие в запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра", сообщила РИА Новости представитель суда Алена Катькало.

"Северо-Кавказский окружной военный суд назначил Шамилю Пахрудинову наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии, а Гаджигусейну Хабибову – в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима", — пояснила Катькало.

Подсудимых признали виновными в участии в деятельности террористической организации, участии в НВФ, содействии террористической деятельности, а также в незаконном приобретении, хранении или ношении оружия и боеприпасов.

По данным обвинительного заключения, Пахрудинов летом 2013 года незаконно пересек границу с Сирией и вступил в действующую на территории республики террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра".

Как считает обвинение, в начале зимы 2013 года Пахрудинов получил указание собрать информацию в отношении начальника полиции отдела МВД России по городу Буйнакску (Дагестан) с целью посягательства на его жизнь. Для этого подсудимый переехал в Буйнакск, там он стал поддерживать тесные дружеские отношения с Хабибовым. Отмечается, что при встречах с Хабибовым Пахрудинов активно проповедовал ему идеи экстремизма и терроризма, после этого подсудимые совместно начали сбор информации о вышеуказанном начальнике полиции.

Согласно обвинительному заключению, во время одной из встреч подсудимых Пахрудинов склонил Хабибова к участию в структурном подразделении "Джебхат ан-Нусры" на территории Сирии. Осенью 2015 года подсудимые были задержаны.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации