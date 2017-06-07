В Якутске осудили охранника дома-интерната, где на крыльце замерз постоялец

ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Якутский городской суд в среду признал охранника дома-интерната виновным в смерти постояльца, который замерз на крыльце учреждения, сообщается на сайте прокуратуры Якутии.

Суд установил, что 5 февраля 2017 года подсудимый – работник ООО ЧОП "Корунд" — заступил на суточное дежурство по охране Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В нарушение инструкции он не совершил обход прилегающей территории после 18 часов и не наблюдал за происходящим по мониторам камер наружного видеонаблюдения, так как разговаривал по мобильному телефону. Входную дверь в здание интерната он запер. В результате жилец дома-интерната, вернувшийся после 21 часа, не сумев попасть внутрь здания, замерз на крыльце.

"Суд признал жителя города Покровска Хангаласского района виновным в причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Он приговорен в двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью сроком на два года", — сообщается на сайте.

Отмечается, что дело рассмотрено в особом порядке в связи с полным признанием вины. Уточняется также, что суд назначил наказание в виде ограничения свободы, так как не усмотрел в действиях осужденного отягчающих обстоятельств. Кроме того, мужчина ранее не был судим.