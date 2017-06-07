В Якутске осудили охранника дома-интерната, где на крыльце замерз постоялец

ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Якутский городской суд в среду признал охранника дома-интерната виновным в смерти постояльца, который замерз на крыльце учреждения, сообщается на сайте прокуратуры Якутии.
"Суд признал жителя города Покровска Хангаласского района виновным в причинении смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Он приговорен в двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься охранной деятельностью сроком на два года", — сообщается на сайте.
Отмечается, что дело рассмотрено в особом порядке в связи с полным признанием вины. Уточняется также, что суд назначил наказание в виде ограничения свободы, так как не усмотрел в действиях осужденного отягчающих обстоятельств. Кроме того, мужчина ранее не был судим.