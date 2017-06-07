В Подмосковье завели дело после сюжета СМИ о блокировке подъезда к домам

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Следователи возбудили дело о самоуправстве после сюжета в СМИ о том, что жителям подмосковного поселка перекрыли въезд к собственным домам, сообщается на сайте СК России.

"По телесюжету о нарушении прав жителей коттеджного поселка Новое Аристово в Солнечногорском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "самоуправство". Сюжет о том, что жителям коттеджного поселка перекрыли въезд в поселок к собственным домам при наличии судебного решения о свободном доступе к жилью, вышел в эфире одного из федеральных телеканалов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело, была организована по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

Как установило следствие, руководство управляющей компании коттеджного поселка ООО "Авангард+" в июне 2017 года самовольно, вопреки законодательству и решению Солнечногорского городского суда, исключило проезд на территорию поселка жителей, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления и конкретные лица, совершившие его.