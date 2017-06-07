Экс-губернатор Юревич отказался комментировать свое лечение за границей

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и находящийся на лечении в Лондоне, отказался комментировать вопросы своего дальнейшего пребывания за границей, заявила РИА Новости в среду его помощник Юлия Бобылева.
"В настоящее время Михаил Валерьевич не будет комментировать вопросы о своем дальнейшем лечении. Это врачебная тайна. Когда он сочтет нужным это сделать, он сделает это через меня или адвоката Игоря Трунова. Также он не комментирует свое возвращение в Россию", — сказала собеседница агентства, добавив, что других комментариев на эту тему не будет.
Ранее Трунов сообщал, что его подзащитный находился на лечении в Израиле, после чего приехал на обследование в клинику Лондона.
Также, по данным СК, Юревич с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. За посредничество в получении взятки был задержан и арестован Андрей Чуркин — директор московского представительства филиала ОАО "Макфа", помощник депутата Госдумы РФ.