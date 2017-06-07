СК начал проверку после падения вертолета Ми-2 на Ставрополье

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку после падения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, сообщает СК РФ.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае во время сельхозработ, пострадал пилот.

Проверку ведет Южное следственное управление на транспорте СК РФ. "Организована доследственная проверка по факту падения 07.06.2017 вертолета Ми-2 в трех километрах от села Курсавка Андроповского района Ставропольского края", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в среду утром в трех километрах от села Курсавка Андроповского района при выполнении авиахимработ произошло падение вертолета Ми-2, пострадал пилот. Сейчас следственно-оперативная группа осматривает место происшествия, устанавливается личность пилота, принадлежность вертолета и очевидцы произошедшего.