Шестерых жителей КБР подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей

НАЛЬЧИК, 7 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции и УФСБ задержали в Кабардино-Балкарии группу из шести местных жителей, которых подозревают в незаконном обналичивании через банки почти 50 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"Сотрудниками полиции ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по КБР в рамках совместных мероприятий по декриминализации объектов финансово-кредитной сферы пресечена противоправная деятельность участников организованной группы, занимающихся незаконными финансовыми операциями на территории региона и за его пределами", — говорится в сообщении.

По данным полиции, с января 2016 года шесть жителей Кабардино-Балкарии через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, контролируемых участниками организованной группы, совершили незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. "Доход злоумышленников превысил 48 миллионов рублей", — отмечается в сообщении.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность" УК РФ, санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы.

"Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО при силовой поддержке Росгвардии по КБР проведены обыски в местах проживания фигурантов и офисах подконтрольных фирм. Изъяты печати и документы различных фирм, а также технические устройства, которые использовались в противоправной деятельности", — уточняет ведомство.