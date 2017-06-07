Гражданин КНДР пытался незаконно вывезти из Приморья на родину $25 тысяч

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Таможенники в аэропорту Владивостока обнаружили у гражданина КНДР, вылетающего в Пхеньян, незадекларированную валюту на сумму свыше 25 тысяч долларов, сообщает Владивостокская таможня.

"У гражданина КНДР, улетающего авиарейсом Владивосток-Пхеньян, владивостокскими таможенниками с помощью интроскопа был обнаружен в ручной черной сумке сверток. Устным опросом данного гражданина установлено, что им вывозится валюта в сумме более 25 тысяч долларов США, которая не была им задекларирована", — говорится в сообщении.

По данным таможни, эта сумма на 15 тысяч долларов превышает размер средств, разрешенных к вывозу без письменного декларирования. Возбуждено дело об административном нарушении.