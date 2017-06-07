Семерых жителей Хабаровского края осудят за незаконную перевозку осетров

ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении семерых участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных приобретении и перевозке свыше 7 тонн осетров, вылов которых запрещен законодательством, сообщает прокуратура в среду.

По версии следствия, в декабре 2015 года житель Хабаровска создал ОПГ для незаконной продажи осетров. В ее состав он вовлек восьмерых жителей Хабаровска, Ульчского и Николаевского районов края, которые в свою очередь привлекли еще двоих местных жителей для перевозки рыбы на личных автомобилях.

С декабря 2015 года по апрель 2016 года обвиняемые совершили четыре попытки перевезти из северных районов Хабаровского края осетров для перепродажи, в том числе в Москве. Объем изъятой из незаконного оборота особо ценной рыбы превысил семь тонн.

"Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанина и еще шестерых местных жителей. Они обвиняются по статье "Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов". При этом пять из них, включая самого хабаровчанина, действовали в составе ОПГ. Дело направлено в суд", — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще четыре участника группы заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, и уже осуждены к различным срокам лишения свободы условно.

В Амуре обитают два вида осетровых рыб — амурский осетр и калуга. Из-за низкой численности их вылов в реке в коммерческих целях запрещали трижды: в первый раз в 1923–1930 годах, потом из-за ухудшения ситуации — с 1958 по 1976 годы и с 1984 года по настоящее время. Существенный урон популяции наносит браконьерский лов.