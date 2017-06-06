Под Ростовом более 20 человек отравились шаурмой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Свыше 20 человек, по предварительным данным, госпитализировали в Новочеркасске от отравления шаурмой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РВ по Ростовской области Галина Гагалаева.

"По данным следствия, в период времени с 5 по 6 июня 2017 года 22 человека, из них 2 несовершеннолетних, были госпитализированы в МБУЗ "Специализированная инфекционная больница" Новочеркасска с признаками пищевого отравления средней тяжести. По предварительным данным указанные лица приобрели в одном из торговых павильонов, расположенном в Новочеркасске, блюдо быстрого приготовления "шаурма" и употребили в пищу", — пояснила Гагалаева.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции и специалистами регионального управления Роспотребнадзора проводят необходимые следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к обороту недоброкачественной продукции.

Прокуратурой Новочеркасска возбуждение уголовного дела признано законным. Расследование уголовного дела продолжается.