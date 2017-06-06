В Москве водитель сбил на тротуаре девушку, а потом накричал на нее

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о водителе иномарки, который сбил девушку на тротуаре в Москве, после чего накричал на нее, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она сказала, что в эфире одного из телеканалов показали сюжет о ДТП на одной из столичных улиц. Журналисты сообщили, что водитель иномарки сбил девушку на тротуаре, после чего накричал на нее.

"Как только об этом стало известно председателю Следственного комитета Российской Федерации, он поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве организовать доследственную проверку по данному факту, тщательно изучить все обстоятельства и дать действиям мужчины объективную правовую оценку", — говорится в сообщении.

Следователи изучат предоставленные журналистами сведения и установят реальную картину произошедшего.