В России будут судить мужчину, незаконно обналичившего три миллиарда рублей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ГП РФ утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной обналичке россиянином 3,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко. Он обвиняется в совершении преступления… "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"… Уголовное дело в отношении Коваленко направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным предварительного следствия, Коваленко совместно с соучастниками создал систему из подконтрольных ему лжепредприятий, осуществляющих под видом расчетов друг с другом незаконные банковские операции по переводу и обналичиванию денег. Таким образом, Коваленко в период с мая 2010 года по январь 2016 года обналичил более 3,1 миллиарда рублей, получив в вознаграждение не менее 199 миллионов рублей.