В Иркутске загорелось здание бывшего авиационного училища

ИРКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Один из корпусов бывшего Иркутского военного авиационного технического училища (ИВАТУ) горит в Иркутске, тушение производится по повышенному номеру с привлечением дополнительных подразделений и техники, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МЧС Андрей Шутов.

"Пока никаких данных о масштабах возгорания нет. Нам известно, что угрозы людям нет, так как помещение нежилое. Тушение проводится по повышенному номеру, то есть с привлечением дополнительных сил и техники", — сообщил собеседник агентства.

По словам очевидцев, возгорание началось с аэродинамического корпуса, сейчас огонь перекинулся на офицерский клуб, где размещаются музей и храм св. Дмитрия Донского. Пока ту часть здания, где располагаются экспонаты и церковная утварь, пожарным удается отстоять. Жители ИВАТУ вынесли часть ценных икон и книги, стремясь спасти от огня самое ценное.

В текущий момент к месту возгорания прибывают новые пожарные наряды. Причины и последствия пожара, по словам представителя пресс-службы МЧС, будут уточняться специалистами МЧС и сотрудниками правоохранительных органов после ликвидации очага.