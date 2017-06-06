МАК назвал причины крушения гидросамолета в ХМАО в 2016 году

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование крушения гидросамолета в ХМАО в июне 2016 года, где погиб один человек и двое пострадали, сообщается на сайте комитета.

"Причиной авиационного происшествия с ЕЭВС гидросамолетом Че-26Б2 RA-2642G явилось невыдерживание профиля набора высоты после взлета с воды с максимально допустимым весом, что привело к столкновению ВС с кронами деревьев и земной поверхностью", — говорится в сообщении.

Кроме того, среди факторов, способствующих аварии стали: пилотирование в нетрезвом состоянии, выполнение взлета без закрылков, отсутствие профессиональной подготовки пилота, а также неиспользование взлетного режима двигателей. Кроме того, в самолет залили автомобильный бензин, который не соответствовал требованиям двигателя.

Инцидент случился 19 июня 2016 года около озера Баклановского и протоки Байбалак. Самолет Че-29, на борту которого находились пилот и 2 пассажира, при взлете с водной поверхности задел деревья, упал в лес и вспыхнул. В результате пилот погиб, а пассажиры были госпитализированы с тяжелыми травмами. После крушения было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".