Суд арестовал имущество экс-губернатора Челябинской области Юревича

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Суд Челябинска во вторник удовлетворил ходатайство следствия об аресте имущества бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого во взятке, сообщила РИА Новости консультант Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова.

"Во вторник Центральным районным судом Челябинска рассмотрено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество Михаила Юревича. Судом вынесено постановление о наложении ареста на имущество. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Челябинский областной суд", — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что в суде следователь заявленное ходатайство поддержал и пояснил, что арест на имущество необходимо наложить в целях обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества. "Ходатайство о наложении ареста на имущество Юревича заявлено в рамках уголовного дела за "получение взятки в особо крупном размере", в качестве наказания предусматривается наложение штрафа в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, или возможной конфискации имущества", — добавила она.

Ранее Прохорова сообщала, что следствие предлагало наложить арест на восемь объектов недвижимости, в том числе квартиру, гараж, земельный участок и парковку, а также на восемь счетов в четырех банках.

Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках на 26 миллионов рублей. По данным следствия, экс-губернатор систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.