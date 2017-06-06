Мужчина, упавший на рельсы в московском метро, находится в реанимации

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Мужчина, упавший на рельсы на станции метро "Воробьевы горы", находится в реанимации, сообщили РИА Новости в справочной службе Первой градской больницы.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии московского метрополитена.

"Он в 24-м отделении реанимации", — отметил собеседник агентства.

9:20 Сокольническая линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 6 июня 2017 г.

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В официальном аккаунте столичного метрополитена в сети микроблогов Twitter ранее сообщили об инциденте, отметив, что интервалы в движении поездов на "красной" ветке увеличены.