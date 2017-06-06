В поселке Редкино, где произошло массовое убийство, объявлен траур

ВОРОНЕЖ/ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Власти поселка Редкино в Тверской области, где житель Москвы застрелил девять человек, объявили 7 июня днем траура, сообщает администрация поселения.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в дачном кооперативе. Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. В понедельник суд арестовал подозреваемого в убийствах Сергея Егорова.

"В связи с трагическими событиями (04.06.2017) 7 июня в Редкино объявлено днем траура", — говорится в сообщении.