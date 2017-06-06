Следователи проводят обыски в минздраве Тульской области

ВОРОНЕЖ, 6 июн — РИА Новости. Следователи проводят обысик в министерстве здравоохранения Тульской области в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по инновациям и информатизации региона Артура Контрабаева, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

По данным СК, в отношении Контрабаева и "иных неустановленных лиц администрации Тульской области" возбуждено дело по статье "превышение должностных полномочий", санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.

"По версии следствия, в 2013 году указанные лица превысили должностные полномочия при выполнении "Программы модернизации здравоохранения Тульской области на 2011-2013 годы", — сообщает СУСК, добавляя, что итоге произошло "необоснованное расходование бюджетных средств в размере не менее 13 миллионов рублей".

"В настоящее время в рамках расследования в помещениях министерства здравоохранения Тульской области и по местам жительства фигурантов проводятся обыски для обнаружения предметов и документов, имеющих значение для расследования", — информирует следствие.

Ранее сообщалось об обыске у бывшего министра здравоохранения Тульской области Ольги Аванесян.