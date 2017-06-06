Хулиганы налили моющее средство в фонтан в центре Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Фонтан на Невском проспекте напротив Казанского собора пришлось отключить после того, как неизвестные налили в чашу моющее средство, сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Ночью вандалы залили в чашу фонтана моющее средство. Утром рабочие, обслуживающие фонтан, обнаружили в чаше обильные пенные "шапки", и работа фонтана была остановлена", — говорится в сообщении.
Какие-то любители пенки вылили в фонтан у Казанского собора моющее средство: https://t.co/erabIqC9N6 pic.twitter.com/8bldf5elaS— TheVillage Петербург (@villagespb) 6 июня 2017 г.
Сейчас рабочие промывают инженерное оборудование. Фонтан планируется запустить после 15.00 мск.
Петербургский водоканал обратился к горожанам с просьбой бережно относиться к фонтанам. "Подобные "развлечения" приводят к нарушениям в работе фонтанов и требуют проведения длительных восстановительных работ, также возможно серьезное повреждение оборудования. Это дополнительные финансовые затраты, которые проводятся за счет средств городского бюджета", — отмечается в сообщении.
Сезон фонтанов в Северной столице в этом году открылся 19 апреля. Всего в Петербурге работают 49 фонтанов и три фонтанных комплекса. Остальные 33, находящиеся в ведении водоканала, нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте.
В этом году в связи с аналогичными хулиганскими действиями два раза отключали фонтан в сквере на Манежной площади. Уже на второй день после открытия сезона его промывали от пены больше шести часов.