Хулиганы налили моющее средство в фонтан в центре Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Фонтан на Невском проспекте напротив Казанского собора пришлось отключить после того, как неизвестные налили в чашу моющее средство, сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"Ночью вандалы залили в чашу фонтана моющее средство. Утром рабочие, обслуживающие фонтан, обнаружили в чаше обильные пенные "шапки", и работа фонтана была остановлена", — говорится в сообщении.

Какие-то любители пенки вылили в фонтан у Казанского собора моющее средство: https://t.co/erabIqC9N6 pic.twitter.com/8bldf5elaS — TheVillage Петербург (@villagespb) 6 июня 2017 г.

Сейчас рабочие промывают инженерное оборудование. Фонтан планируется запустить после 15.00 мск.

Петербургский водоканал обратился к горожанам с просьбой бережно относиться к фонтанам. "Подобные "развлечения" приводят к нарушениям в работе фонтанов и требуют проведения длительных восстановительных работ, также возможно серьезное повреждение оборудования. Это дополнительные финансовые затраты, которые проводятся за счет средств городского бюджета", — отмечается в сообщении.

Публикация от Ангелина Орлова (@angelina_orlova25) Июн 6 2017 в 1:27 PDT

Сезон фонтанов в Северной столице в этом году открылся 19 апреля. Всего в Петербурге работают 49 фонтанов и три фонтанных комплекса. Остальные 33, находящиеся в ведении водоканала, нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте.

Публикация от Артур Шереметев (@artur_sheremetev) Июн 6 2017 в 12:20 PDT

В этом году в связи с аналогичными хулиганскими действиями два раза отключали фонтан в сквере на Манежной площади. Уже на второй день после открытия сезона его промывали от пены больше шести часов.