СК проверит видео с выпавшими из машины детьми на проезжую часть в Сочи

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Следователи в Краснодарском крае организовали проверку по факту появившегося в СМИ видео, на котором видно, как на проезжую часть выпали из багажника автомобиля двое детей, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю организовано проведение проверки в связи с появившимся в СМИ видеороликом, на котором видно, как двое малолетних детей выпадают из автомобиля при совершении поворота на проезжую часть дороги", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 5 июня в Сочи женщина перевозила в багажном отделении автомобиля Volvo двух малолетних детей. В процессе движения дети выпали из машины на проезжую часть. В результате трехлетняя девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу, состояние здоровья ребенка оценивается как нормальное; брат девочки не пострадал.

В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего инцидента, в том числе будет проанализирована и дана правовая оценка действиям матери малолетних.