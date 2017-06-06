Полицейского, ранившего подростка на детской площадке в Москве, уволили

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Полицейский, ранивший подростка на детской площадке в Москве 24 мая, уволен из правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве во вторник.

"Установлена причастность бывшего сотрудника столичной полиции к причинению телесных повреждений подростку в ходе межличностного конфликта 24 мая на улице Маршала Федоренко. Полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей понесли строгую дисциплинарную ответственность", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на детской площадке в Москве. По версии следствия, мужчина из-за незначительного повода напал на двух молодых людей на детской площадке по улице Маршала Федоренко. В результате нападения 16-летний подросток был госпитализирован с ножевым ранением, а 18-летний молодой человек был осмотрен врачами и отпущен домой.

Старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова сообщала, что следователи предъявили обвинение мужчине после конфликта.