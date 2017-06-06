Житель Югры, убивший из-за плача двухмесячного сына, получил 15 лет колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн — РИА Новости. Житель Нягани (ХМАО) получил 15 лет колонии за убийство двухмесячного сына, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

По информации ведомства, в ноябре 2016 года, находясь в своей квартире, 25-летний мужчина не справился с пеленанием двухмесячного сына и, устав от его криков и плача, нанес ему удары кулаком по голове. От полученных повреждений ребенок скончался. Уголовное дело расследовалось по статье "убийство малолетнего".

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении СУСК.