Подозреваемый в убийстве девочки в Башкирии пытался покончить с собой

УФА, 6 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Предполагаемый убийца девятилетней девочки в башкирском Белорецке перед задержанием пытался совершить суицид, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Девятилетняя девочка из башкирского города Белорецк 3 мая ушла в школу, и больше ее не видели. В тот же день в полицию с заявлением о пропаже ребенка обратились родители, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сотни полицейских, спасателей и волонтеров искали школьницу, с каждым днем расширяя зону поиска. Башкирская полиция объявила награду в 300 тысяч рублей за информацию о местонахождении девочки. Первого июня правоохранители обнаружили ее тело в одном из домовладений в Белорецке. По подозрению в убийстве ребенка арестован безработный 38-летний мужчина.

"Подозреваемый в тяжком преступлении был задержан в хирургическом отделении больницы Белорецка… Предположительно, он хотел совершить суицид", — рассказал источник агентству. При этом он не смог уточнить, как себя чувствует сейчас арестованный, оказывается ли ему в изоляторе медицинская помощь.

По данным источника, мужчина признал свою вину в убийстве ребенка. Тело девочки он спрятал в погребе, где хранят картошку.