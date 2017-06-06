В ФСБ рассказали о ходе расследования дела против саентологов в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сотрудники УФСБ установили ключевых фигурантов дела по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности членами религиозной группы "Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга", сообщает пресс-служба ведомства.

"6 июня сотрудниками управления в помещениях "Сайентологической церкви Санкт-Петербурга", а также жилых помещениях членов "церкви" проводятся обыски, направленные на обнаружение предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности данной религиозной группы. В настоящее время установлен ряд ключевых фигурантов дела, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения", — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в производстве следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится уголовное дело по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности членами религиозной группы "Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга".

"В ходе расследования данного уголовного дела, а также проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты, свидетельствующие об осуществлении с позиций указанного объединения экстремистской деятельности, которая выражена в виде возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства", — сообщили в пресс-службе.

Следственные действия продолжаются.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.