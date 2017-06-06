Мать подростка, забросавшего Infinity яйцами, заплатит 60 тысяч рублей

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Троицкий суд Москвы взыскал почти 60 тысяч рублей с матери 13-летнего подростка, забросавшего куриными яйцами автомобиль Infiniti FX37, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Истица обратилась в суд с иском о возмещении ущерба, ссылаясь на то, что ее автомобиль Infiniti FX37, припаркованный у жилого дома на Октябрьском проспекте в Троицке, забросал куриными яйцами и целлофановыми пакетами с водой тринадцатилетний мальчик", — сказали в пресс-службе. На лобовом стекле образовались трещины.

Там уточнили, что возбуждать дело о порче чужого имущества полиция не стала из-за возраста подростка, поэтому владелица машины обратилась в суд с иском к законному представителю несовершеннолетнего, то есть его матери.

В пресс-службе отметили, что суд оценил причиненный вред и юридические расходы на 59747 рублей. Мать мальчика оспаривала его, настаивая, что трещины на стекле появились после ДТП, но эти доводы опровергли выводы судебной экспертизы. Решение вступило в законную силу.