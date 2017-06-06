МВД выявило организаторов бот-сети, похитивших миллионы рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн — РИА Новости. Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ в мае раскрыло организаторов бот-сети из миллиона устройств, которая нанесла ущерб в десятки миллионов рублей, сообщил начальник бюро Алексей Мошков.

"В мае текущего года была завершена операция, в которой выявлены лица, создавшие бот-сеть, состоявшую из более чем миллиона мобильных устройств и предназначенную для хищения средств с банковских счетов", — сказал Мошков на IX IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС.

По его словам, в состав группы входили 20 человек, проживающих на территории РФ. "Ущерб от их деятельности насчитывает десятки миллионов рублей", — уточнил Мошков.