Суд в Москве отказался арестовывать вице-губернатора Владимирской области

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник отказался арестовывать вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько по обвинению в коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следователь обосновывал свое прошение об аресте тем, что Мазанько, находясь на свободе, может скрыться или уничтожить доказательства. Он отметил, что чиновнице предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки, в этом преступлении ее изобличают лица, допрошенные в рамках дела. Свою вину в предъявленном обвинении вице-губернатор не признала.

Домашний арест обвиняемой установлен судом до 1 августа, она должна находиться в квартире на улице Покрышкина в Москве.

Следователь обосновывал свое прошение о заключении под стражу тем, что Мазанько, находясь на свободе, может скрыться или уничтожить доказательства. Он отметил, что чиновнице предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки, в этом преступлении ее изобличают лица, допрошенные в рамках дела. Свою вину в предъявленном обвинении вице-губернатор не признала.

Прокурор выступил против ареста Мазанько, указав на ее серьезное заболевание — рак. При этом он отметил, что Мазанько поспособствовала "обеспечению выигрыша конкурса" предпринимателями. "Ее роли как таковой в вымогательстве не было, а со стороны взяткодателей действительно была передача взятки, и по (их) показаниям это была благодарность", — сказал прокурор в суде. Он также отметил, что следователи уже изъяли конкурсную документацию, которую обвиняемая уже уничтожить не сможет.

Само ходатайство следователя об аресте суд рассматривал в закрытом от прессы режиме по просьбе защиты, указавшей, что в заседании будут разглашаться личные данные о заболеваниях обвиняемой.

Ранее СК сообщал, что Мазанько подозревается в получении взяток на сумму не менее 3 миллионов рублей. По версии следствия, она получила взятки от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт в здании администрации области и поставку мебели.