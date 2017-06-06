Гражданин Китая перепутал поезда и случайно приехал в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Пограничники в грузовом поезде, следующем из КНР в Россию, задержали гражданина Китая, который, по его словам, хотел "зайцем" доехать до китайского Харбина, но, перепутав поезда, оказался в Приморье, сообщает краевое пограничное управление ФСБ РФ.

"Гражданин сопредельного государства был обнаружен в грузовом поезде, следовавшем из Китая в Россию. При досмотре поезда пограничники обнаружили молодого человека в углу пустого полувагона. Задержанный иностранец, по его признанию, совершенно не собирался незаконно пересекать границу. Он всего лишь "зайцем" хотел добраться до Харбина, сел в поезд, а тот, как оказалось, двинулся не в том направлении", — говорится в сообщении.

Вещей и документов у китайца при себе не было. В отношении него проводится разбирательство.