СК завершил расследование дела о нападении на врачей скорой в Ленобласти

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Следователи завершили расследование дел против двух жителей Ленинградской области, напавших на фельдшеров "скорой помощи", сообщает пресс-служба СК РФ.

"Завершено расследование уголовных дел в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в нападении на медицинских работников. В зависимости от роли и участия каждого они обвиняются в совершении преступлений… "хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия" и… "побои, совершенные из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 22 апреля фельдшер "скорой помощи" прибыла в квартиру дома в селе Павлово, где компания распивала спиртные напитки. Во время оказания медпомощи одна из женщин напала на фельдшера и несколько раз ударила ее ногой в спину.

Кроме того, 27 апреля другой фельдшер "скорой помощи" прибыла по вызову в квартиру в поселке Романовка, где находилась семейная пара в состоянии алкогольного опьянения. В ходе оказания женщине медпомощи мужчина скомандовал своей собаке напасть на медработника. В результате собака укусила женщину за правую руку. Мужчина арестован, а женщина находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что в настоящее время уголовные дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.