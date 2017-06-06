Калужский суд приговорил экс-полицейского к 18 годам за жестокое убийство

ВОРОНЕЖ, 6 июн — РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии экс-полицейского, который, в бытность свою инспектором ГИБДД, вместе со знакомым охранником из ревности похитил предпринимателя и убил его электрошокером в Калужской области, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 21 августа 2014 года на окраине лесного массива в районе деревни Башкардово Боровского района была обнаружена сгоревшая машина, а в ней — останки мужчины. Следствие выяснило, что погибшим являлся 26-летний предприниматель, проживавший в городе Звенигород Московской области. Накануне вечером он сообщил знакомым, что собирается уезжать на встречу, после чего пропал.

"Спустя месяц это особо тяжкое преступление было раскрыто, установлены лица, причастные к его совершению. Ими оказались 36-летний бывший инспектор ГИБДД одного из управлений Подмосковья и его 28-летней знакомый, уроженец Краснодарского края, работавший охранником. Мотивом совершения преступления явилась ревность — полицейский (на тот момент) приревновал свою знакомую к потерпевшему", — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что страж порядка и его подельник 20 августа организовали встречу с потерпевшим на территории Одинцовского района Подмосковья. Там злоумышленники, одетые в камуфляжные костюмы, маски-подшлемники и специально купленные для этого случая кроссовки, несколько раз ударили бизнесмена электрошокером, потом посадили находившегося без сознания мужчину на заднее сиденье его автомобиля и вывезли в Боровской район Калужской области.

"В этом месте вследствие полученных от электрошокера повреждений потерпевший скончался. Осужденные похитили у мужчины телефон и золотую цепь общей стоимостью более 70 тысяч рублей, подожгли машину с телом и скрылись с места происшествия", — сообщает следствие.

В отношении экс-полицейского было возбуждено дело по статьям "убийство при отягчающих обстоятельствах", "похищение", "уничтожение имущества путем поджога", "угон", "кража". Для получения доказательств следователи проводили обыски по месту его работы и осмотр его служебного транспорта.

"Приговором суда (Сергею) Новикову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, после отбытия которого он будет ограничен в свободе на год", — говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении подельника экс-полицейского рассматривалось отдельно, так как охранник заключил на стадии следствия досудебное соглашение. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.