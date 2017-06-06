Эксперты пытаются найти остатки продуктов, которыми отравились дети в Чите

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю попытаются найти остатки конфет "Бешеная пчелка", которыми, предположительно, отравились дети в Чите, сообщили во вторник РИА Новости в ведомстве.
"Специалисты находятся в больнице, куда помещены трое детей. Также необходимо исследовать квартиру. Возможно, удастся найти остатки продукции, которую употребляли дети", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что в случае обнаружения остатков конфет экспресс-анализ может быть готов в течение суток.