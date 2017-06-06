Эксперты пытаются найти остатки продуктов, которыми отравились дети в Чите

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю попытаются найти остатки конфет "Бешеная пчелка", которыми, предположительно, отравились дети в Чите, сообщили во вторник РИА Новости в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Чите пятеро детей попали в больницы с диагнозом "отравление неизвестным веществом", один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам детей, они ели конфеты "Бешеная пчелка". По предварительным данным, конфеты были найдены на улице.

"Специалисты находятся в больнице, куда помещены трое детей. Также необходимо исследовать квартиру. Возможно, удастся найти остатки продукции, которую употребляли дети", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что в случае обнаружения остатков конфет экспресс-анализ может быть готов в течение суток.