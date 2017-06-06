В Забайкалье началась проверка после отравления детей конфетами

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю выясняет обстоятельства отравления детей неизвестным веществом, источником которого, предположительно, могли стать конфеты "Бешеная пчелка", сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь ведомства Татьяна Козлова.

Ранее сообщалось, что в Чите пятеро детей попали в больницы с диагнозом "отравление неизвестным веществом", один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам детей, они ели конфеты "Бешеная пчелка".

"Наши специалисты выясняют обстоятельства данного инцидента. Информация поступила недавно", — сказал Козлова.