В ряде сел в Приморье ввели режим ЧС из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Режим ЧС местного уровня введен в семи селах Чугуевского района Приморья, где из-за прошедших ливней подмыты дороги, подтоплены 25 подворий и нарушено транспортное сообщение с одним селом, сообщает администрация Приморья.

Режим ЧС введен в селах Березовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка.

"В связи со значительным количеством осадков на территории Чугуевского МР и подъемом воды в реках Уссури, Павловка, Извилинка до 1,2 метра произошло частичное разрушение дорожного полотна на автомобильных дорогах Извилинка — Березовка и Ленино — Березовка, а также поврежден мост через реку Извилинка, в результате чего нарушено транспортное сообщение в селе Березовка. Также подтоплено 25 подворий в этих селах", — говорится в сообщении.

Людей оттуда не эвакуировали, в села завезены продукты и топливо для дизельной электростанции. Сейчас наблюдается спад воды, после окончательной стабилизации паводковой обстановки начнутся аварийно-восстановительные работы.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, во вторник ожидается максимальный паводок в верхнем течении Уссури, у реки возможны подтопления низких мест в населенных пунктах, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения. После этого прогнозируется спад воды, а до 8 июня — смещение волны паводка в среднее течение реки Уссури без значительных разливов и затоплений.

По данным специалистов, опасных гидрологических явлений в Приморье в ближайшее время не ожидается.