В Забайкалье площадь пожаров продолжает снижаться

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки снизилась почти на 300 гектаров, сообщает во вторник региональное министерство природных ресурсов.

По информации ведомства, за сутки потушено три пожара на площади 583 гектара. Ранее сообщалось, что на утро понедельника в крае горели леса на площади более 2,5 тысяч гектаров.

"На 08.00 6 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действуют два лесных пожара в Калганском и Кыринском районах близ населенных пунктов Калга, Турген на общей площади 275 гектаров. Кроме того один лесной пожар в Акшинском районе близ населенного пункта Акша локализован на общей площади 1950 гектаров. Основной причиной действующих лесных пожаров в крае является человеческий фактор и возникновение сухих гроз. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

В тушении участвуют 237 человек и 30 единиц техники.