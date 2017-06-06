В Бурятии площадь пожаров за сутки почти не изменилась

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Пожарные в Бурятии пока не потушили крупный пожар на площади 530 гектаров, общая площадь пожаров за сутки почти не изменилась и составляет 665 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник в республике горит 655 гектаров леса. За прошедшие сутки в Муйском районе Бурятии ликвидирован лесной пожар около поселка Таксимо на площади 15 гектаров.

"На утро 6 июня в Муйском районе один очаг возгорания продолжает действовать на площади 135 гектаров, и второй очаг на площади 530 гектаров локализован, продолжается его дотушивание. Новых очагов возгораний в лесном фонде Бурятии не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

На тушении работало 76 человек.