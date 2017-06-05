В Перми врача, не госпитализировавшего ребенка, приговорили к тюрьме

УФА, 5 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Пермский суд приговорил к 1,5 года лишения свободы врача-хирурга за гибель 13-летней девочки, которую не госпитализировали в больницу, и она скончалась, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что 31 мая 2015 года 13-летняя жительница Перми была доставлена бригадой скорой помощи из поселка Новые Ляды в больницу для оказания медицинской помощи.

"Несмотря на ухудшающуюся клиническую картину состояния здоровья, в нарушение ведомственных приказов и федеральных законов министерства здравоохранения Российской Федерации, врачом-хирургом без проведения каких-либо диагностических мероприятий, оценки клинической картины, ребенку был неверно поставлен диагноз и в госпитализации отказано", — говорится в сообщении краевого СК РФ.

По данным ведомства, ввиду стремительно ухудшающегося состояния здоровья, бригадой экстренной помощи девочка была доставлена в больницу, где из-за неверно постановленного диагноза скончалась.

"Предварительное следствие длилось почти год, поскольку расследование уголовных дел данной категории вызывает особую сложность, обусловленную проведением сложных судебных экспертиз. В первую же неделю следствия в Минздрав Пермского края следователем был внесен ряд представлений об устранении нарушений, способствовавших совершению преступления. По результатам их рассмотрения 9 медицинских работников, в том числе занимающих руководящие должности, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — поясняют в ведомстве.

По данным следствия, приговором суда виновному врачу назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года. Кроме этого, суд взыскал в качестве компенсации морального вреда с осужденного в пользу родителей ребенка 600 тысяч рублей.