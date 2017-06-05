Жителя Оренбурга, стрелявшего из окна по детям, приговорили к году колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Суд приговорил жителя Оренбурга к году колонии за то, что он, стреляя из окна по детям из пневматической винтовки, ранил двоих подростков, сообщило региональное СУ СК РФ

Установлено, что осужденный 58-летний Сергей Толмачев совершил это преступление вечером 13 апреля, находясь в своей квартире, расположенной на 3 этаже 5 этажного дома.

"Толмачев из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил в сторону детской площадки, где играли подростки. В результате выстрелов пострадали два 13-летних мальчика, и одного из них пришлось госпитализировать с диагнозом "ранение мягких тканей щеки от пневматического оружия". Сейчас жизни и здоровью подростков ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Суд квалифицировал действия Толмачева как "хулиганство" и приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.