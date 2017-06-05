Житель Подмосковья пытался заказать киллеру убийство бизнес-партнера

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Житель Подмосковья предлагал 50 тысяч рублей за убийство предпринимателя, с которым у него возникли разногласия по поводу ведения совместного бизнеса, и был задержан правоохранителями с поличным, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как рассказала Петрова, подмосковные правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство. Установлено, что он "в связи с разногласиями в ведении совместного бизнеса, ищет исполнителя убийства 44-летнего предпринимателя".

"Однако о намерениях мужчины стало известно сотрудникам уголовного розыска, которые взяли под контроль все его разговоры и встречи с выступавшим в роли исполнителя убийства оперативным сотрудником. В ходе встреч с исполнителем злоумышленник предложил за совершение убийства денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей", — сказал Петрова.

По ее словам, заказчик встретился с "киллером" и получил личные вещи "потерпевшего" в качестве доказательств якобы совершенного преступления. После передачи денег мужчина был задержан и заключен под стражу.