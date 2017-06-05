СК завершил расследование дела мужчины, въехавшего в казанский аэропорт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Татарстана, который, скрываясь на автомобиле от сотрудников ДПС, въехал на территорию терминала аэропорта Казани, оказал при задержании сопротивление сотрудникам полиции, а также угрожал им предметом, похожим на нож, сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, это произошло в конце прошлого года. Подозреваемый 39-летний Нуртдинов на автомобиле ВАЗ, после нарушения ПДД, скрываясь от преследовавших его сотрудников дорожно-постовой службы, протаранил дверь в здании аэропорта и несколько минут ездил по территории терминала. При этом один из сотрудников полиции, пытаясь задержать мужчину, разбил стекло машины и попытался проникнуть внутрь, однако Нуртдинов врезался на автомобиле в стеклянную стену, из-за чего полицейский получил травмы.

В целом, находясь в терминале, Нуртдинов уничтожил и повредил имущество аэропорта на 3 миллиона рублей. Выехав на улицу, его задержали, но при этом он держал в руках предмет, похожий на нож, и угрожал полицейским физической расправой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи квалифицировали его действия как хулиганство, умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, а также угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

"По результатам судебно-психиатрической экспертизы у Нуртдинова обнаружены признаки психического расстройства. Сейчас прокурор утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, поскольку он нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях", — говорится в сообщении.