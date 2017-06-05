Пилот упавшего в Адыгее вертолета скрылся с места происшествия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Пилот упавшего в Адыгее вертолета Ми-2 скрылся с места происшествия после крушения, сообщила РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Адыгее вблизи населенного пункта Сергиевское после возгорания двигателя. Как пояснили в Южном региональном центре МЧС, вертолет совершал обработку полей, жертв и разрушений в результате падения нет. Следователи организовали проверку.

"По версии следствия, 5 июня примерно в 14 часов 51 минуту вблизи села Сергиевское Гиагинского района Республики Адыгея при выполнении сельскохозяйственных работ произошло возгорание вертолета МИ-2 в воздухе. Пилоту удалось совершить экстренную посадку вертолета на сельхозугодия. В результате вертолету причинены механические и термические повреждения. Пилот с места происшествия скрылся", — пояснила собеседник агентства.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. В настоящее время производится осмотр места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности пилота, его местонахождения, принадлежности вертолета, установление очевидцев и других обстоятельств произошедшего.