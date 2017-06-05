Спасатели нашли тело второго рыбака, утонувшего в Ладожском озере

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Обнаружено тело второго рыбака, утонувшего в Ладожском озере 4 июня, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Ленинградской области.

По предварительным данным, утром 4 июня трое мужчин на лодке вышли в акваторию Ладожского озера. Лодка перевернулась, один мужчина спасся, тело второго было обнаружено в озере сотрудниками МЧС России в воскресенье. Следственные органы начали проверку по факту инцидента.

"В 16.19 поступила информация, что обнаружено тело еще одного рыбака", — сказала собеседница агентства.