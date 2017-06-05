В ДТП с автобусом и иномаркой под Самарой пострадали восемь человек

САМАРА, 5 июн — РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и иномарки под Самарой, сообщает ГУМВД по региону.

"В результате ДТП пострадали восемь человек. Семь пассажиров автобуса получили незначительные телесные повреждения. Водитель иномарки получил серьезные травмы, решается вопрос о его госпитализации в лечебное учреждение Самары", — говорится в сообщении.

По данным ГУМВД по региону, ДТП с участием автомобиля Hyundai и автобуса "Богдан" произошло в понедельник днем на 98 километре автодороги "Самара – Бугуруслан" в Кинель–Черкасском районе региона. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Сейчас полицейские устанавливают личности пострадавших и другие обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.