В Подмосковье возбудили дело после ДТП, в котором пострадали восемь детей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Следственное управление МУ МВД России "Коломенское" возбудило уголовное дело по факту аварии с участием двух автобусов, в которой пострадали восемь детей и шесть взрослых, сообщает пресс-служба ГУМВД по Подмосковью.

"Следственным управлением МУ МВД России "Коломенское" по факту дорожно-транспортного происшествия с участием детей, возбуждено уголовное дело по ст. 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло второго июня в шесть утра на 103 километре трассы М-5 "Урал". Рейсовый автобус MAN, который следовал из Рязани в Домодедово, столкнулся с автобусом "ГолАЗ", перевозившим детей из Коломны в Истру. В результате аварии пострадали восемь подростков в возрасте от 15 до 17 лет, пять из которых были госпитализированы, также пострадали водитель и двое сопровождающих. Кроме этого, травмы получили три пассажира рейсового автобуса.

В ведомстве обратили внимание, что организатор перевозки детей не заказывал сопровождение автобуса в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области и не уведомил Госавтоинспекцию.